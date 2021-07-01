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Редкач: «Желаю Усику победы над Джошуа. Я всегда за него горло рвал»

Иван дал прогноз на титульный бой украинца
Бокс Профессиональный бокс
13:33
Редкач: «Желаю Усику победы над Джошуа. Я всегда за него горло рвал»
Иван Редкач / фото - Segodnya

Украинский боксер полусредней весовой категории Иван Редкач (23-6-1, 18 КО) дал прогноз на следующий поединок соотечественника Александра Усика (18-0, 13 КО). Украинец уверен, что Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) будет непросто справиться с экс-чемпионом мира в тяжелом весе.

«Здесь я желаю победы Усику. Я всегда за него горло рвал, когда он дрался. Но у Джошуа габариты и дерется он дома, а дома, как говорится, и стены помогают. Саша – искусственный тяжеловес, а Джошуа – от природы.

И Эдди Хирн обвиняет Усика, что он дерется только из-за денег. Нет, мля, за энтузиазм. Конечно, и из-за денег тоже. И в этом нет ничего постыдного. А если Джошуа дерется только за спортивный интерес, то пусть отдаст часть своего гонорара Усику. Эдди не хочет подставлять голову Джошуа за три копейки. Это говорит только о том, что постсоветские менеджеры силы голоса не имеют, а наши боксеры – талантливые и сильные, но используются как прикорм.

От этих 20% отдай всем тем, кто потеет вокруг Усика, кроме тренера, и что получится? Это как за спасибо драться. В таком случае, может, Эдди, такому не меркантильному, предложить своему бойцу драться за спасибо? Это же ради спорта все, если отталкиваться от его слов обвинения в сторону Усика. Ну, или сторона Усика откажется от процента своего, раз договариваться умеют только в одностороннем порядке. У Эдди точно есть интерес заплатить меньше и забрать больше.

Даже если есть сомнения у самого Усика (как некоторые комментируют), что он не победит соперника, это нормально – думать о хорошем вознаграждении. В любом случае и при любом раскладе это абсолютно нормально – хотеть получить хороший гонорар. А Красюк просто давит на то, что это большой бой и надо соглашаться. Так если это большой бой, то и риск большой, соответственно, и гонорар должен быть большой.

Для Джошуа это не будет самый легкий бой, его менеджер/промоутер это понимает. И гонорар у него соответствует. Обвинения о меркантильности неуместны. У Усика прекрасное резюме. Должно быть установлено достойное вознаграждение, а не на перспективу. И это объективное мнение, без отсылки к собственному опыту, вкусу и желаниям». 

В бою Василия Ломаченко и Теофимо Лопеса Редкач отдал предпочтение американцу.

Ранее Иван назвал условия для боя против Дениса Беринчика (15-0, 9 КО).

Антон Кривенко
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Иван Редкач Александр Усик Энтони Джошуа

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