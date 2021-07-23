Регулярный чемпион мира по версии WBA: «Победитель боя Усик – Джошуа должен подраться со мной»

Тревор Брайан является обязательным претендентом

Тревор Брайан / фото - WBN

Обладатель пояса WBA Regular в супертяжелом весе Тревор Брайан (21-0, 15 КО) уверен, что победитель поединка Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) и Александра Усика (18-0, 13 КО) обязан будет провести бой с ним. Слова американца приводит WBN.

«Я регулярный чемпион WBA в супертяжелом весе. Я первый номер среди тех, с кем должен провести защиту суперчемпион WBA в лице Энтони Джошуа. Так что я очень рад занимать позицию, позволяющую подраться с ним. Как мы знаем, Усик находится на первом месте в рейтинге WBO, поэтому он встретится с Джошуа в титульном поединке в супертяжелом весе, но победитель этого боя должен подраться со мной как с обязательным претендентом. Безусловно, я жду встречи с победителем».

На бой с Тревором также претендует британский супертяжеловес Даниэль Дюбуа (16-1, 15 КО).