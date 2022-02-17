Реванш Кастаньо – Чарло могут перенести. У аргентинца травма бицепса

На восстановление чемпиону WBO понадобится 3-4 недели

Брайан Кастаньо и Джермелл Чарло / фото - Getty Images

Реванш чемпиона WBO в первом среднем весе Брайана Кастаньо (17-0-2, 12 KO) и обладателя титулов WBC, WBA и IBF Джермелла Чарло (34-1-1, 18 КО) могут перенести.

По информации портала ESPN, Кастаньо повредил бицепс во время спарринга 10 дней назад и сможет восстановиться через 3-4 недели.

Первый поединок боксеры провели в июле 2021 года. Он завершился победой Кастаньо.

Напомним, Тим Цзю может провести поединок в андекарте титульного противостояния Чарло – Кастаньо.