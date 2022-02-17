Кастаньо: «Чарло один из самых сильных панчеров, с которым я когда-либо сталкивался»
Реванш Кастаньо – Чарло могут перенести. У аргентинца травма бицепса
На восстановление чемпиону WBO понадобится 3-4 недели
10:54
Брайан Кастаньо и Джермелл Чарло / фото - Getty Images
Реванш чемпиона WBO в первом среднем весе Брайана Кастаньо (17-0-2, 12 KO) и обладателя титулов WBC, WBA и IBF Джермелла Чарло (34-1-1, 18 КО) могут перенести.
По информации портала ESPN, Кастаньо повредил бицепс во время спарринга 10 дней назад и сможет восстановиться через 3-4 недели.
Первый поединок боксеры провели в июле 2021 года. Он завершился победой Кастаньо.
Напомним, Тим Цзю может провести поединок в андекарте титульного противостояния Чарло – Кастаньо.
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