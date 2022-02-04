Тим Цзю намерен боксировать за чемпионский титул на территории США
Тим Цзю может провести поединок в андекарте титульного противостояния Чарло – Кастаньо
Австралийский средневес, вероятно, проведет дебютный бой в США
09:41
Тим Цзю / Фото - badlefthookОбязательный претендент на титул WBO в первом среднем дивизионе австралиец Тим Цзю (20-0-0, 15 KO) может провести свой первый поединок на территории США 19 марта.
Австралиец может выйти в ринг на ивенте, главным событием которого станет бой за звание абсолютного чемпиона мира в этом весе между чемпионом WBC, WBA и IBF Джермеллом Чарло (34-1-1, 18 KO) и чемпионом WBO Брайаном Кастаньо (17-0-2, 12 KO). Об этом сообщает ESPN.
В качестве соперника 27-летнего австралийца называют 34-летнего американского боксера Террелла Гоше (22-2-1, 11 KO), бывшего претендента на титул чемпиона мира в первом среднем весе.
Напомним, свой последний бой Цзю-младший провел против японца Такеши Иноуэ (17-2-1, 10 KO), которого победил единогласным решением судей.
Комментарии 0