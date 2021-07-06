«Реванш с Ломаченко? Ноль интереса». Украинский друг семьи Лопесов – о планах американца

К тому же, оказывается, оба Теофимо высоко оценивают бокс Александра Усика

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Николай Ковальчук и Теофимо Лопес / Фото - instagram.com/kovalchukmykola

Не секрет, что Теофимо Лопеса (16-0, 12 КО) с Украиной связывает не только победа над Василием Ломаченко (14-2, 10 КО), пока самая громкая победа в карьере американца.

Диетолог абсолютного чемпиона мира – украинский специалист Александр Фока, который рассказывал XSPORT.ua о работе с американцами. Познакомил Фоку с Теофимо другой украинец, хороший друг семьи Лопесов спортивный юрист Николай Ковальчук, который в свое время работал с Александром Усиком и Сергеем Деревячненко.

Мы встретились с Ковальчуком 12 июня. Через несколько дней Лопес снялся с боя против Джорджа Камбососа – коронавирус. Теофимо, очевидно, серьезно расстроился. Судя по словам Ковальчука, он был в потрясающей готовности:

Лагерь у него просто отличный. Мы регулярно общаемся с отцом Теофимо Лопеса, относительно его кондиций. Если вы следите за социальными сетями Теофимо Лопеса, то можете видеть его физическое состояние. Он просто монстр. Его физический и психологический настрой на бой совершенно на другом уровне, чем до предыдущей встречи. Он сейчас такой себе хищник, уверенный в себе. Думаю, этот бой для него будет еще одной яркой добычей в копилку его побед.

Форма Теофимо Лопеса до коронавируса:

COVID-19 внес свои коррективы. Встречу перенесли на 11 сентября. Теперь интересно взглянуть на состояние Лопеса после перенесенной болезни. Еще в начале 2020 года американец говорил, что серьезно переживает по поводу коронавируса из-за астмы.

Возможно, опасения по поводу физической готовности Лопеса и будут. Но в плане психологии, судя по всему, он стал только сильнее. Казалось, что победа над Ломаченко и статус абсолютного чемпиона мира могут вскружить голову 23-летнему парню. Но Ковальчук говорит, что произошло обратное:

Он психологически абсолютно не изменился – скромный парень в общении со своими близкими людьми, с теми, с кем общается каждый день. Хайп на людях, в соцсетях, боксерский каналах – это нужно для бизнеса. Он любит бокс – это основная его мотивация. У него есть цель стать абсолютным чемпионом мира в нескольких весовых категориях. Его очень вдохновляет то что у него это получается, как у него это получается. Основное, что он постоянно повторяет, что требует от него отец – чтобы этот бокс был красивым. Его отец постоянно говорить, что они должны вернуть времена Майка Тайсона, времена шоу – люди должны падать. Зрители должны получать удовольствие от войны, которая происходит в ринге. Вот и все. Думаю, именно поэтому он становится все лучше и лучше. Я убежден, что так и есть.

Помимо поясов бой против Ломаченко принес Лопесу еще и славу. К примеру, после боя с украинцем количество подписчиков американца в Instagram выросло вдвое – с 300 до 600 тысяч. И, судя по всему, достаточно количество фанатов Теофимо – из Украины. По крайней мере, когда Ковальчук гостил у Лопесов, Теофимо-младший записал обращение к ним.

Теофимо предложил передать привет фанатам из Украины. Я ему сказал, что, на самом деле, хоть большинство и болели за нашего соотечественника, за нашего чемпиона Василия Ломаченко, но была и некоторая часть фанатов, которые болели за Теофимо. Он захотел им передать привет. Я подсказал ему как правильно это сделать.

Но фамилию Лопеса в Украине обычно вспоминают только в одном контексте – как парня, который должен дать реванш Ломаченко. Совсем недавно это выглядело нереально. Но после победы украинца над Масайоши Накатани все всерьез начали обсуждать второй поединок.

Интересно, что и Ковальчук менее месяца назад говорил, что реванш нереален:

Ноль интереса на сегодняшний день. Во-первых, в его дивизионе есть много парней: Дэвис, Хэйни, Гарсия, – которые принесут ему большие гонорары. И это будут новые поединки, это будет что-то новое. С Василием Ломаченко он уже все доказал. А дальше будет переход в следующую весовую категорию. Мы знаем, что сейчас Джош Тэйлор стал абсолютным чемпионом мира. У Лопеса есть в планах перейти в другую весовую категорию. Он сразу же станет обязательным претендентом, ведь является абсолютным чемпионом мира дивизионом ниже. Он движется вперед. Он считает, что уже все Ломаченко доказал. Результат на табло, как говорится.

Бой Ломаченко против бывшего соперника Лопеса – это психологическая победа для Теофимо, вы говорили об этом?

Нет, не говорили. Их интересует только их победа над ним. Отец Теофимо Лопеса считает, что никто из дивизиона на сегодняшний момент не сможет победить Ломаченко. Он искренне так считает.

Действительно, Теофимо-старший был очень комплементарен в отношении Ломаченко после его победы над Накатани. А еще, как оказывается, семья Лопесов комплимент рана и в отношении другого украинского топ-боксера.

Общались ли вы с Теофимо по поводу боя Усик – Джошуа? Это ведь очень громкий поединок.

Мы не общались по поводу боев Александра Усика. По крайней мере, во время последней встречи. Хотя они уважают и высоко ценят боксерский талант Александра. Об этом мы говорили с ними раньше. Считаю его очень техничным боксером. Но о бое с Джошуа ничего не говорили.

Усик – Джошуа. Ломаченко – Лопес. Нас ждут большие поединки. По крайней мере, все к этому идет. А еще совсем недавно в эти бои было сложно поверить. Даже люди из команды соперников, как мы видим, так считали. Или так и продолжают считать, а мы просто сами себе тешим надеждой?