Реванш с Лопесом? Ломаченко не смог добиться второго боя даже с Салидо

Ситуация идентичная: нужны деньги, но Боб Арум их не даст

История

Орландо Салидо и Василий Ломаченко / Top Rank

Состоится ли реванш? Многие задаются вопросом, будет ли второй бой между Василием Ломаченко (15-2, 11 КО) и Теофимо Лопесом (16-0, 12 КО).

Ненадолго нам показалось, что этот поединок действительно возможен. Однако потом американец вышел в СМИ и заявил – зря надеетесь. Конечно, ему досталось от болельщиков. Но повлияет ли это на его решение? Сомневаюсь.

Реванш. Когда-то это слово упоминалось рядом с фамилией Ломаченко. Но тогда украинец хотел поквитаться за другое поражение.

Звездный и яркий боксер-любитель, единственным условием которого перед подписанием профи-контракта было получить бой за пояс чемпиона мира как можно раньше. Правила запрещали воплотить его желание в первом поединке, а вот во втором…

Двукратный победитель Олимпийских игр Ломаченко уже во втором поединке вышел на бой против Орландо Салидо (33-14-4, 31 КО).

Да, рекорд мексиканца не впечатлял, как и тот факт, что между боями он не стеснялся садиться за руль такси. Но, на секундочку, этот боец, который боксировал в профи с 15 лет, являлся трехкратным чемпионом мира.

И он победил. Опыт. Он, как это часто бывает, взял верх. Опыт и грязные приемчики.

Салидо не вложился в пределы полулегкого веса и потерял пояс еще до поединка. Но, кажется, не жалел об этом. Напротив, мексиканец даже не пытался согнать лишнее за регламентированное время и, в итоге, Ломаченко после боя должен был признать:

«Когда он вышел в ринг и снял футболку, то я увидел совершенно другого человека, не того, с кем проводил дуэль взглядов. Я чувствовал разницу в размерах во время боя».

Салидо и так не был маленьким, а за день до боя успел набрать еще пару килограмм. После чего принялся боксировать крайне грязно. Так, что Боб Арум просто обезумел:

«Судейство было просто ужасным. Я никогда еще не видел, чтобы боксер столько пробивал ниже пояса».

Статистика ударов в бою Ломаченко – Салидо

Всего ударов (точных): Ломаченко – 441 (164), Салидо – 645 (142)

Джебов (точных): Ломаченко – 202 (59), Салидо – 99 (5)

Силовых ударов (точных): Ломаченко – 239 (105), Салидо – 546 (137)

Однако Ломаченко все же взял всю вину за поражение на себя – не стал искать оправданий, говорить о судействе или подсчете очков:

«Единственный, кого я могу винить в этом поражении – это я сам. Решение судей было справедливым. Я и моя команда вынесут из этого урок. Я стану еще сильнее».

Правда, печалиться у Ломаченко времени не было. Уже через три месяца он получил второй титульный шанс – стал чемпионом мира в третьем поединке, решением большинства победив Гарри Расселла. Однако поражение не уходило из головы.

«Этот бой был легче, чем с Салидо».

Та встреча с мексиканцем стала уроком для украинца. В дальнейшем он неоднократно говорил – теперь еще серьезнее относится к поединкам, придерживается плана, потому что не хочет, чтобы повторилось то же, что и с Салидо.

Ломаченко действительно хотел получить реванш. И в 2016 году казалось, что все как раз к нему и идет. Украинец даже пришел на бой мексиканца. Встреча Орландо изавершилась вничью, но Василий признал – он насчитал победу Салидо с перевесом в один раунд.

Это был действительно крутой бой, он стал одним из претендентов на звание лучшего в году. Орландо понимал, что серьезно поднял свои акции и начал вести себя неоднозначно. Он то и говорил, что Ломаченко должен стать его следующим соперником, что он готов снова победить украинца, тем более в новой весовой категории.

То, после того как присутствовал на поединке Василия с Романом Мартинесом, на поединке, в котором украинец в седьмом бою на профи-ринге стал чемпионом мира уже в двух дивизионах, на поединке, который завершился брутальнейшим нокаутом от Ломаченко, отвечал:

«Нет, я не впечатлен. Ломаченко просто парень, который много двигается. Мартинес был измотан весосгонкой».

Нокаут в бою Ломаченко – Мартинес:

На самом деле, тогда Салидо был настроен на реванш не с Ломаченко, а с Варгасом, на еще одну мексиканскую зарубу, на прибыльный бой. Однако этот вариант сорвался, и он все же включился в переговоры по второй встрече с украинцем.

«В свое время я побил Романа Мартинеса. В свое время я побил Василия Ломаченко. Так что этот пояс – мой пояс».

И хоть Эгис Климас и говорил, что его боксер хочет объединительный, а не встречу с бойцом, у которого ничего кроме имени и яркого прошлого нет, но Боб Арум вышел и сказал – мы нацеливаемся на ноябрь 2016 года. Промоутер даже назвал место проведения встречи – StubHub Center.

Но, как вы понимаете, ничего так и не произошло. Разве что вместо боксеров между собой разборки устроили их менеджеры: Эгис Климас со стороны украинца и Шэн Гиббонс со стороны мексиканца.

Гиббонс: «Я уверен, что нам слишком мало предложили. Может, по контракту они должны Ломаченко слишком много денег. Но им стоит найти возможность убедить Салидо выйти в ринг. И он будет рад встретиться с Ломаченко и нанести ему поражение. Еще одно».

Климас: «Он может просить больше денег, чем Ломаченко, но сейчас он не в той ситуации, когда может сказать Ломаченко: «Давай мне деньги и я подерусь». Иди нахрен».

Гиббонс: «Я проверил, прежде чем говорить. Мы ни разу не вызывали Ломаченко, это он говорил о нас. Помимо этого, именно у нас тот боксер, которого хочет увидеть публика. Они не хотят смотреть на вашего обосранного бегуна, которого вы называете боксером всех времен».

После этого война поутихла, и в СМИ даже начала всплывать информация – переговоры проходят успешно, бой должен состояться в марте 2017 года.

Нет, не состоялся.

«Я немного расстроен, потому что, насколько я знаю, все проходило хорошо, все было согласовано. Но потом все резко перевернулось, и боя не будет. Но это жизнь».

Ломаченко все прекрасно понимал: причина срыва поединка – деньги. Команда Салидо знала, что у Top Rank есть соглашение с HBO, касательно следующего боя украинца. Но продавить промоутеров Василия не удалось. Пока. Переговоры не утихали.

На самом деле, дошло до того, что 37-летний Салидо не боксировал уже почти год. Так что стороны решили – нужно устроить ему разогревочный поединок, а затем уже провести реванш. Эти планы озвучивали обе стороны – и украинская, и мексиканская.

Боб Арум уже назвал дату боя – 5 августа. Менеджер Ломаченко Эгис Климас говорил, что действительно верит в этот бой. Менеджер Салидо Шэн Гиббонс утверждал – их полностью устраивает финансовое предложение. А Василий начал сомневаться:

«Для меня бой с Салидо – это шаг назад. Но если промоутеры договорятся, то я буду драться».

В итоге, бой сорвался. Снова. Сторона Салидо отклонила предложение в размере 720 тысяч долларов. И в Top Rank экстренно переключились на вариант с Мигелем Марриагой.

«Я готовился к Салидо, но соперник поменялся. Нужно быть готовым к тому оппоненту, который оказывается напротив тебя. Мы устроим хороший бой. Люди продолжают спрашивать меня о Салидо. Я был бы рад однажды пригласить его в Университет Ломаченко».

Украинец вышел и деклассировал колумбийца, а переговоры все продолжались. Дошло до того, что Василий и Орландо получили бои в один день. Арум вышел и сказал – если оба сумеют победить, то будет реванш.

Ломаченко, издеваясь, разобрался с двукратным олимпийским чемпионом Гильермо Ригондо, ну а Салидо… нокаутом уступил Мигелю Роману. И завершил карьеру.

Второй поединок так и не состоялся. Хотя боксеры несколько раз были близки к тому, чтобы все же вновь сойтись в ринге.

«Арум знал, сколько мне нужно предложить. Но они никогда и близко не подобрался к этим числам».

Салидо просто хотел больше денег. Он знал, что проиграет, предвидел скорое завершение карьеры. И, в итоге, остался ни с чем. Только разочаровал Ломаченко:

«Нет, мне больше не интересен этот бой. Я устал бегать за ним, вызывать его. Я делал это только из-за тех людей, которые постоянно спрашивали о реванше, из-за тех, кто переживал из-за этого поражения. Сейчас я даже не думаю о Салидо. Этот бой нужен ему, но не мне. Он мне не интересен».

Больше разговоров о реванше не было.

1 марта 2014 года Салидо победил Ломаченко и не дал украинцу завладеть поясом чемпиона мира. В январе 2018 года одна за другой в СМИ появилось две новости:

Салидо задержан полицией за пьяный дебош в баре

Ломаченко признан лучшим боксером года

Какой контраст…

Но нет, не думайте, что Салидо спился – наоборот, он даже стал депутатом. Ну а Ломаченко поднялся в легкий вес, объединил там три пояса и… оступился в шаге от мечты стать абсолютным чемпионом мира.

Ситуация повторяется. Украинец хотел установить историческое достижение, но не смог – бой снова пошел не по плану. У болельщиков опять осталось много вопросов к судьям. Тогда не хватило опыта, сейчас – здоровья. В обоих случаях хотелось увидеть реванш.

Но если денег не хватило даже на Салидо, откуда они найдутся на Теофимо Лопеса?