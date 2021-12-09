Ломаченко и Комми провели дебютную дуэль взглядов накануне очного противостояния
Реваншу быть? Ломаченко поставил ультиматум, при котором согласиться снова подраться с Лопесом
Украинец заинтересован в поединке даже без поясов
9 декабря 22:29
Василий Ломаченко / фото - Getty Images
Бывший чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко (15-2, 11 КО), накануне поединка с Ричардом Комми (30-3, 27 КО), заявил, что был бы не против вновь сойтись в ринге с Теофимо Лопесом (16-1, 12 КО).
«Во-первых, я продолжаю свою карьеру ради четырех титулов. Однако если у нас будет возможность еще раз организовать бой с Лопесом, я буду счастлив. Но только в рамках легкого веса. Я не могу подняться в первый полусредний вес ради поединка с Лопесом, поскольку это будет несправедливо.
Я более мелкий боец. Я не могу перейти в первый полусредний дивизион из-за того, что он не способен сделать вес в легком».
Напомним, Ломаченко и Комми провели дебютную дуэль.
Следите за прямой текстовой онлайн трансляцией боя Ломаченко – Комми утром 12-го декабря на сайте XSPORT. Примерное начало поединка – 06:00.
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