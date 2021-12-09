Реваншу быть? Ломаченко поставил ультиматум, при котором согласиться снова подраться с Лопесом

Украинец заинтересован в поединке даже без поясов

Василий Ломаченко / фото - Getty Images

Бывший чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко (15-2, 11 КО), накануне поединка с Ричардом Комми (30-3, 27 КО), заявил, что был бы не против вновь сойтись в ринге с Теофимо Лопесом (16-1, 12 КО).

«Во-первых, я продолжаю свою карьеру ради четырех титулов. Однако если у нас будет возможность еще раз организовать бой с Лопесом, я буду счастлив. Но только в рамках легкого веса. Я не могу подняться в первый полусредний вес ради поединка с Лопесом, поскольку это будет несправедливо. Я более мелкий боец. Я не могу перейти в первый полусредний дивизион из-за того, что он не способен сделать вес в легком».

Напомним, Ломаченко и Комми провели дебютную дуэль.

Следите за прямой текстовой онлайн трансляцией боя Ломаченко – Комми утром 12-го декабря на сайте XSPORT. Примерное начало поединка – 06:00.