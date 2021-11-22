Мир бокса сошел с ума? Эксперты серьезно обсуждают бой Альварес – Усик
Рейносо: «Если в бою с Бенавидесом будет смысл, тогда мы поприветствуем его»
Специалист не думает, что Давид заслуживает поединка с Канело
22 ноября 22:15
Фото: boxingscene.com
Эдди Рейносо, тренер и менеджер абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе Сауля Альвареса (57-1-2, 39 KO), в интервью Fox Deportes заявил, что Давид Бенавидес (25-0, 22 KO) недостоин права выйти в ринг против его подопечного.
«Этого не будет. Великие боксеры бьют чемпионов. Я считаю Бенавидеса хорошим бойцом, но для меня он не достиг того, что ему приписывают другие.
Просто взгляните: скольких чемпионов мира он побил, сколько у него было защит титула, и как много он провел объединительных боев? Мы же ищем новые вызовы, нам интересны поединки с чемпионами мира, и мы собираемся принимать решение, исходя из того, что лучше для карьеры Сауля. И если в бою с Бенавидесом будет смысл, тогда мы поприветствуем его... А так, бокс – это бизнес».
Давид Бенавидес назвал имена двух потенциальных соперников для Канело.
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