Рейносо: «Если в бою с Бенавидесом будет смысл, тогда мы поприветствуем его»

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Эдди Рейносо, тренер и менеджер абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе Сауля Альвареса (57-1-2, 39 KO), в интервью Fox Deportes заявил, что Давид Бенавидес (25-0, 22 KO) недостоин права выйти в ринг против его подопечного.

Просто взгляните: скольких чемпионов мира он побил, сколько у него было защит титула, и как много он провел объединительных боев? Мы же ищем новые вызовы, нам интересны поединки с чемпионами мира, и мы собираемся принимать решение, исходя из того, что лучше для карьеры Сауля. И если в бою с Бенавидесом будет смысл, тогда мы поприветствуем его... А так, бокс – это бизнес».