Андраде может подняться во второй средний вес к Альваресу
Рейносо раскритиковал идею об организации боя Канело с Усиком
Специалист готов выставить против украинца другого подопечного
11:50
Фото: boxingscene.com
Эдди Рейносо, тренер абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе Сауля Альвареса (57-1-2, 39 КО), развеял изданию TUDN слухи о том, что мексиканец собирается подняться в супертяжелый дивизион, чтобы бросить вызов обладателю титулов WBA, WBO и IBF Александру Усику (19-0, 13 КО).
«Нет никаких шансов, что Канело будет драться с Усиком. Александр – супертяжеловес, а для этого у нас есть Фрэнк Санчес. Это будет отличный бой».
Авторитетный боксерский журнал The Ring признал Сауля Альвареса лучшим бойцом 2021 года.
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