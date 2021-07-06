Роберт Гарсия: «Ломаченко слишком талантлив, Накатани ему не ровня»

Василий Ломаченко / Фото: ESPN

Американский тренер Роберт Гарсия заявил в видео на Youtube канале Robert García Unfiltered, что изначально ожидал легкой победы Василия Ломаченко (15-2, 11 KO) в поединке с Масайоши Накатани (19-2, 13 KO):



Ломаченко – отличный боец, очень талантливый. Я не видел этот поединок вживую, а пересмотрел, когда приехал домой. Ломаченко слишком талантлив. Я говорил, что Накатани не победит, но люди думали, что Ломаченко проиграл Лопесу, что с ним покончено, что это будет тяжелое испытание для него. Нет, этот бой должен был получиться легким для Ломаченко, так оно и вышло.

Ломаченко боксировал, грамотно дрался и был агрессивным. Он обладает отличными навыками, и я считал, что этот бой не будет тяжелым для него. В итоге он доминировал и нокаутировал соперника. Накатани просто крепкий, но на этом все. У него нет классных навыков, прочной челюсти и мощи. Так что это легкий бой для Ломаченко.