Менеджер Ломаченко: «Если устроим поединок с Камбососом, поедем готовиться к бою в Австралию»
Роберт Гарсия: «Лопес победил Ломаченко в неудачный день украинца – Камбосос сделал с Теофимо то же самое»
Топовый специалист не верит, что такое повторилось бы еще раз
15:59
Лопес и Лома / Фото: Top Rank
Известный тренер Роберт Гарсия высказался об апсетах в легком весе, которые произошли в последние два года:
Я думаю, что для Камбососа было бы круто заполучить бой с Райаном Гарсией, потому что он заработает много денег. Это будет огромное событие, но я считаю, что Гарсия его победит. Камбосос победил Лопеса так же, как и Теофимо – Ломаченко: в его неудачный день. Я не думаю, что Лопес еще раз победит Лому. Камбосос побил Лопеса в его неудачный день. Я не думаю, что он еще раз победит его.
Камбосос никогда не был именитым бойцом до победы над Лопесом. Он никогда не был топ-проспектом или боксером, о котором все говорят. Камбососа не подписал большой промоутер. Я уважаю Лу Дибеллу, он мой друг, но Камбосос никогда не работал с крупным промоутером и всегда дрался в маленьких кардах, в которые его ставил Лу.
Так что Камбосос никогда не был звездой. Бой с Лопесом сделал его звездой, но я считаю, что это был неудачный вечер для Теофимо.
Напомним, что Джорджу Камбососу (20-0, 10 KO) у Девина Хэйни (27-0, 15 KO) предлагают отказаться от мечты провести грандиозный бой в Австралии – «абсолют» возмущен.