Роберт Гарсия: «Лопес победил Ломаченко в неудачный день украинца – Камбосос сделал с Теофимо то же самое»

Лопес и Лома / Фото: Top Rank

Известный тренер Роберт Гарсия высказался об апсетах в легком весе, которые произошли в последние два года:



Камбосос никогда не был именитым бойцом до победы над Лопесом. Он никогда не был топ-проспектом или боксером, о котором все говорят. Камбососа не подписал большой промоутер. Я уважаю Лу Дибеллу, он мой друг, но Камбосос никогда не работал с крупным промоутером и всегда дрался в маленьких кардах, в которые его ставил Лу.

Так что Камбосос никогда не был звездой. Бой с Лопесом сделал его звездой, но я считаю, что это был неудачный вечер для Теофимо.