Роберт Гарсия: «Откуда Тейлор знает, что Рамиресу сложно делать лимит веса?»

Тренер уверен, что британец не уверен в себе

Джош Тейлор / фото - twitter.com

На первой пресс-конференции перед боем за звание абсолютного чемпиона мира между Джошем Тейлором (17-0, 13 КО) и Хосе Карлосом Рамиресом (26-0, 17 КО) британец сказал своему сопернику о том, что знает, насколько тяжело ему будет уложиться в лимит первого полусреднего веса. Хосе Карлос рассказал об этом Роберту Гарсии и тот возмутился. По мнению тренера, Джошу Тейлору вовсе не обязательно было это говорить, разве что этими словами он хотел внушить самому себе, что у соперника какие-либо проблемы и чувствовать себя немного увереннее.

«Я не слышал, что там происходило но Хосе сказал мне, что Джош говорил про, то что Хосе с трудом делает вес. Во-первых, если бойцу нужно мотивировать себя, накачать психологически, тогда у него уже проблемы. Как он узнал, как он догадался, почему он решил что у нас проблемы с тем, чтобы уложиться в вес? Я не знаю. Если он и его команда верят в это, значит, они верят в ложь. Это неправда и насчёт этих вещей не стоит волноваться. Я вот не переживаю по поводу его веса. Надеюсь, он уложится в рамки но мне не интересен ни его вес, ни его тренировочный лагерь, ни его спарринг-партнеры. Вот честно, мне не очень интересно как прошел его тренировочный лагерь».

Хосе Карлос Рамирес очень серьезно воспринимает свой грядущий поединок за звание абсолютного чемпиона. Следить за поединком можно будет на нашем сайте в текстовой онлайн трансляции на сайте XSPORT. Начало – утром 23 мая приблизительно в 05:00.