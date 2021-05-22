Роберт Гарсия считает, что противостояние Тейлора и Рамиреса перерастет в трилогию

Тренер Рамиреса занимается разработкой плана на бой для своего подопечного

Хосе Рамирес и Джош Тейлор / фото - boxingscene.com

Полярность стилей ведения боя Джоша Тейлора (17-0, 13 КО) и Хосе Рамиреса (26-0, 17 КО) – это именно то, что делает этот матчап таким динамичным. Тренер Рамиреса – Роберт Гарсия – доверил изучение записей боев оппонента своему отцу Эдуардо, в то время как сам занимается разработкой плана на бой, сообщает портал theathletic.com.

«Я считаю, что Джош Тейлор очень крепкий боец, хорошо умеет передвигаться по рингу, выбрасывать эффективные комбинации, блокировать удар, контратаковать, но Хосе, будучи бойцом, который постоянно оказывает давление, не будет обращать внимание на периодические попадания оппонента. В этом бою все решит то, у кого окажется сильнее воля к победе, характер станет решающим фактором. Меня не интересует, как там у них прошла подготовка, какие спарринг-партнеры помогали, потому что в ринге будут только он и Хосе. Все. Отец мой изучает видеоматериалы, и считает, что Хосе выиграет нокаутом в 10-м раунде. Я с ним солидарен. Я думаю, что этот бой приведет к второму бою или даже к трилогии. Думаю, что он окажется в гонке за звание лучшего поединка года».

Бен Дэвисон, тренер Джоша Тейлора, утверждает, что его подопечный наверняка покажет себя как более зрелого и терпеливого атлета. Следить за боем можно будет на нашем сайте в текстовой онлайн трансляции на сайте XSPORT. Начало – утром 23 мая приблизительно в 05:00.