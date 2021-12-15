Американский тренер: «Ломаченко нужно было нокаутировать Комми»
Роберт Гарсия составил список из лучших легковесов мира. На вершине – Ломаченко
Американский тренер не включил Камбососа в тройку топ-боксеров дивизиона
15 декабря 12:22
Василий Ломаченко / Фото - badlefthookИзвестный американский специалист Роберт Гарсия в интервью YouTube-каналу Robert García Unfiltered назвал экс-чемпиона мира в трех весовых категориях Василия Ломаченко (16-2, 11 КО) лучшим легковесом мира.
«После поражения Ломаченко все отодвинули его на четвертое-пятое место в легком весе. Я говорил, что с точки зрения таланта он лучший в этом дивизионе. Я всегда отмечал, что хоть Ломаченко и проиграл Лопесу, поскольку дрался с ним неправильно, включился слишком поздно, но я считаю, что в реванше он побил бы Теофимо».
«Я все еще думаю, что Ломаченко – лучший легковес. Говорят, что первое место необходимо отдать Камбососу, потому что он абсолютный чемпион. Но если вы спросите меня, то Джордж, пожалуй, на четвертой строчке. Я поставлю выше Лому, Дэвиса и Хэйни. Затем идут Камбосос и Райан Гарсия».
Напомним, в своем последнем поединке Ломаченко единогласным решением судей выиграл у Ричарда Комми (30-3, 27 КО).