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Роберт Гарсия: «Спенс победит Пакьяо, но, честно говоря, я не удивлюсь, если Мэнни справится с ним»

Американский специалист – о предстоящем мегафайте в полусреднем дивизионе
Бокс Профессиональный бокс
15:37
Роберт Гарсия: «Спенс победит Пакьяо, но, честно говоря, я не удивлюсь, если Мэнни справится с ним»
Пакьяо и Спенс / Фото - ESPN
Известный американский наставник Роберт Гарсия в интервью YouTube-каналу FightHype поделился ожиланиями от предстоящего поединка между экс-чемпионом мира в восьми дивизионах Мэнни Пакьяо (62-7-2, 39 КО) и обладателем титулов WBC и IBF в полусреднем весе Эрролом Спенсом-младшим (27-0-0, 21 KO).

«Я действительно думаю, что Эррол победит, но, честно говоря, я не удивлюсь, если Пакьяо справится с ним. Пакьяо – воин, просто приняв бой, он показал, что он один из лучших в истории, и у него есть скорость, у него сила, у него есть опыт. Думаю, он справится. Если вы посмотрите на его боксреки, Пакьяо не много дрался с левшами. Я думаю, что он делал это раньше в своей карьере, но большинство его оппонентов – правши. Я не говорю, что он избегает левшей, но по какой-то причине большинство его оппонентов никогда не были левшами. Возможно, это так, но стиль Мэнни, его скорость, его сила могли удивить кого угодно. И если он попадет, он может навредить кому угодно, поэтому я не удивлюсь, если Мэнни справится».


«Эррол очень умен. Знаете, он просто боец, все делает правильно. Что бы мы ни пробовали в бою с Майки Гарсией, он был готов. Он не броский парень, он не похож на некоторых из тех парней, о которых вы говорите «вау, вы это видели?» Нет. Он очень простой парень, но все делает правильно. Если он выбирает оборонительный стиль, или если он агрессивный, что бы это ни было, он все делает правильно. Я бы, наверное, сказал, что сила, наверное, на стороне Пакьяо. Я, наверное, отдам предпочтение Пакьяо, но Спенс очень умен, Пакьяо тоже будет сложно попасть, но это хороший бой, я действительно рад этому поединку».


Напомним, бой Пакьяо и Спенса состоится 21 августа в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Также на кону этого поединка будет стоять вакантный титул The Ring.
Владимир Кириченко
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Теги

Мэнни Пакьяо Эррол Спенс Роберт Гарсия

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