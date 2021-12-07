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Ромеро: «Камбосос потеряет все свои титулы в следующем поединке»
Роландо сомневается в навыках австралийца
11:35
Роландо Ромеро / Фото: Top Rank
Американский легковес Роландо Ромеро (14-0, 12 КО) заявил boxingnews24.com, что абсолютный чемпион мира австралиец Джордж Камбосос (20-0, 10 КО) потеряет все свои титулы уже в следующем поединке.
«Я являюсь обязательныи претендентом на пояс Кабососа, но никому не интересен Камбосос. Он потеряет все свои титулы в следующем поединке. Люди говорят о Камбососе, как об особенном боксере, но я вам гарантирую, что долго ему не быть чемпионом.
Вы можете мне поверить, поскольку «Ролли» всегда говорит правду. «Ролли» никогда не лжет. Моя проблема заключается в том, что я очень честный».
Напомним, Ромеро ранее отказался от поединка против Джервонты Дэвиса.