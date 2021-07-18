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Ромеро нокаутировал Йигита в седьмом раунде

Американец защитил временный титул WBA в легком весе
Бокс Профессиональный бокс
07:40
Ромеро нокаутировал Йигита в седьмом раунде
Роландо Ромеро / фото - boxingscene.com

На арене AT&T Center в Сан-Антонио, штат Техас, завершился со-главный бой вечера бокса от промоутерской компании PBC, в котором временный чемпион мира по версии WBA в легком весе Роландо Ромеро проводил защиту титула против шведа Энтони Йигита.

Фаворит со старта пытался задеть оппонента силовыми ударами, но Йигит уходил от них без особого труда. Впрочем, Ромеро все же изредка отмечался точными попаданиями, однако и его оппонент пытался отвечать многоударными комбинациями.

В третьем раунде возле левого глаза Йигита образовалось рассечение. Ромеро начал попадать все чаще, а в пятой трехминутке бросил соперника борцовским приемом, после чего рефери сделал ему замечание. Правда, чемпион тут же пробил после команды «стоп» и получил штраф в виде снятого балла. В концовке раунда Ромеро отправил Йигита в нокдаун комбинацией левая-правая.

В следующем раунде Ромеро открыто пошел в атаку и чуть не поплатился - Йигит точно пробил левый хук, после которого чемпиона немного повело в сторону. Тем не менее в седьмой трехминутке Ромеро поставил точку. Сначала он оформил второй нокдаун, отправив Йигита на канвас правым прямым, а затем уронил его еще раз, вынудив рефери остановить поединок.

Таким образом, Роландо Ромеро победил Энтони Йигита техническим нокаутом в седьмом раунде.

Рене Тер Велде
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Энтони Йигит

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