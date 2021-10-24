Ромеро – о Дэвисе: «Парни, косящие под Мейвезера, рано или поздно падают в нокаут»

Американец поглумился над своим соотечественником

Джервонта Дэвис / фото - boxingscene.com

Скандальный американский легковес Роландо Ромеро (14-0-0, 12 KO) в интервью YouTube-каналу FightHype.com заявил, что его соперник и соотечественник Джервонта Дэвис (25-0-0, 24 KO) оказал себе медвежью услугу на заре карьеры, решившись подражать своему легендарному промоутеру Флойду Мейвезеру-младшему.

«Как я и говорил, только один долб*нный Флойд делал все это д*рьмо с плечами правильно. И что происходило с чуваками, которые пытались подражать ему? Они все, бл*ть, падали в нокаут. Спросите, почему? Потому что Флойд придумал это и довел до совершенства. На Филиппинах все хотят боксировать как Пакьяо, но у них не получается, потому что он один такой. О чем еще говорить».

Джервонта Дэвис проведет дебютную защиту титула WBA Regular в легком весе против Роландо Ромеро 5-го декабря на арене Staples Center в Лос-Анджелесе.