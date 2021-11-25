Хэйни – о бое Лопеса и Камбососа: «Я даже не видел боев этого парня»
Ромеро: «У жертвенного ягненка Камбососа нет шансов против Лопеса»
Американский нокаутер уверен в победе абсолютного чемпиона
25 ноября 21:12
Лопес и Камбосос / Фото: Getty Images
Американский легковес Роландо Ромеро (14-0, 12 KO) дал прогноз в интервью FightHype.com на бой абсолютного чемпиона дивизиона Теофимо Лопеса (16-0, 12 KO) против Джорджа Камбососа (19-0, 10 KO):
Теофимо против жертвенного ягненка. Лопес пройдется по Камбососу. Без шансов. Джордж только то и делал, что выбрасывал удары правой. Я не думаю, что это тактика против Теофимо.
XSPORT проведет онлайн трансляцию поединка Лопес – Камбосос. Начало – 28 ноября в районе 06:00.
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