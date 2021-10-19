Роландо Ромеро: «Я собираюсь стать крупнейшей звездой бокса, когда нокаутирую Дэвиса»
Ромеро: «Я бью намного тяжелее Дэвиса»
Роландо продолжает словесно издеваться над «Танком»
08:05
Роландо Ромеро / Фото: boxingscene.com
Американский легковес Роландо Ромеро (14-0, 12 KO) высказался о своем следующем поединке со звездным чемпионом Джервонтой Дэвисом (25-1-0, 24 KO). Слова боксера приводит портал boxingscene.com.
«Танк» будет нокаутирован. А тем, кто думает иначе, нужно пойти на х*й. Удар – лучшее, что есть у «Танка», но я бью его, поскольку тяжелее и крупнее.
Я бью намного тяжелее. Спросите любого, кто знает нас и он также вам ответит вам. Поэтому я собираюсь нокаутировать его».
Напомним, ранее Ромеро заявил, что бой с Дэвисом будет самым легким в его жизни.
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