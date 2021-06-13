Российский боксер не понимает, как судьи считают очки в боях Хижняка

При этом, он считает Александра хорошим боксером





Александр Хижняк / Фото: НОК Украины

Российский боксер Петр Хамуков (6-0, 2 KO) высказался о чемпионе мира Александре Хижняке.



– Хижняк хороший парень и боксер. Он показывает силовой бокс. Но есть моменты по судейству, по каким критериям вообще судятся бои?

Если просто идешь, идешь и бьешь, пропускаешь. Смысл с этого бокса и судейства? Ведь бокс это же игра, где должны быть нырки, уклоны, а не просто идти бить и ломать.

Получается ты идешь первым номером и бьешь – значит ты выиграл?⁣

– Получается что так. Должны же считаться точные попадания.

Отметим, что Хижняк победил Хамукова на чемпионате Европы в 2017 году.

Напомним, ранее Хижняк выиграл лицензионный турнир на Олимпийские игы-2020, победив в финале россиянина Глеба Бакши.