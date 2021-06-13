Александр Хижняк – фаворит Олимпиады. В финале турнира в Париже победил российского чемпиона мира
Российский боксер не понимает, как судьи считают очки в боях Хижняка
При этом, он считает Александра хорошим боксером
18:49
Александр Хижняк / Фото: НОК Украины
Российский боксер Петр Хамуков (6-0, 2 KO) высказался о чемпионе мира Александре Хижняке.
– Хижняк хороший парень и боксер. Он показывает силовой бокс. Но есть моменты по судейству, по каким критериям вообще судятся бои?
Если просто идешь, идешь и бьешь, пропускаешь. Смысл с этого бокса и судейства? Ведь бокс это же игра, где должны быть нырки, уклоны, а не просто идти бить и ломать.
Получается ты идешь первым номером и бьешь – значит ты выиграл?
– Получается что так. Должны же считаться точные попадания.
Отметим, что Хижняк победил Хамукова на чемпионате Европы в 2017 году.
Напомним, ранее Хижняк выиграл лицензионный турнир на Олимпийские игы-2020, победив в финале россиянина Глеба Бакши.
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