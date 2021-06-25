«Я. Мы. Лома». Усик поддержал Ломаченко накануне боя против Накатани
Российский боксер – о бое Джошуа – Усик: «В процентном соотношении 55 на 45 в пользу Энтони»
Тищенко будет болеть за украинца
20:28
Усик и Джошуа / фото - Fightnews
Боксер первого тяжелого веса из России Евгений Тищенко (8-1, 6 КО) высказался о бое чемпиона мира в хэвивейте Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) против Александра Усика (18-0, 13 КО). В комментарии РИА Новости россиянин признался, что будет болеть за украинца.
«Если бой Усика и Джошуа состоится, то это будет круто. Потому что я до сих пор до конца в реальность этого противостояния не верю. Безусловно, буду болеть за Усика, у него есть шансы. Хотя все-таки небольшим фаворитом считаю Джошуа, это очень хороший и габаритный боксер. У Усика были травмы и простои. Плюс последний поединок с Дереком Чисорой был не самым хорошим. В общем, в процентном соотношении 55 на 45 в пользу Джошуа».
Комментарии 0