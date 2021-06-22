Понравилось. Беспутин свой следующий поединок вновь проведет в России
Российский друг Усика и Ломаченко сразится за пояс WBA Gold
Это будет второй бой Беспутина после дисквалификации за употребление допинга
08:13
Александр Беспутин / Фото: Top Rank
Бывший регулярный чемпион WBA в полусреднем весе Александр Беспутин (13-0, 9 КО) проведет следующий поединок 11-го сентября в Красноярске за пояс WBA Gold.
«Очень соскучился по боксу. Хочется уже быстрее выйти на ринг. Даже начинаю ощущать себя не в боксе, а около него. Дай бог, мой следующий бой состоится 11-го сентября в Красноярске за пояс WBA Gold. Ведутся поиски оппонента, но думаю, что соперник будет серьезным – из топ-15 рейтинга».
Напомним, в марте Беспутин вернулся на ринг и досрочно выиграл у вышедшего на коротком уведомлении украинского ветерана Виктора Плотникова.
Комментарии 0