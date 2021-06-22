Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр
Вчера 6
Сейчас 0
Сегодня 8
Завтра 6
Футбол (4 события из 4) показать все
Евро-2020 2020
Календарь Таблица
19:00 Украина - Австрия 0:1 Окончен
19:00 Македония - Нидерланды 0:3 Окончен
22:00 Россия - Дания 1:4 Окончен
22:00 Финляндия - Бельгия 0:2 Окончен
Хоккей (1 событие из 1) показать все
НХЛ 20/21
Календарь Таблица
03:00 Монреаль Канадиенс - Вегас Голден Найтс 1:2 Окончен
Баскетбол (1 событие из 1) показать все
НБА 20/21
Календарь Таблица
03:00 Филадельфия Севенти Сиксерс - Атланта Хоукс 96:103 Окончен
нет важных матчей
Футбол (2 события из 2) показать все
Евро-2020 2020
Календарь Таблица
22:00 Чехия - Англия -:- Запланирован
22:00 Хорватия - Шотландия -:- Запланирован
Хоккей (1 событие из 1) показать все
НХЛ 20/21
Календарь Таблица
03:00 Тампа-Бэй Лайтнинг - Нью-Йорк Айлендерс 8:0 Окончен
Теннис (5 событий из 199) показать все
WTA 2021 (Eastbourne, Great Britain)
Календарь Таблица
12:30 Анастасия Севастова - Марта Костюк -:- Запланирован
12:30 Паула Бадоса Гиберт - Элина Свитолина -:- Запланирован
15:00 Дарья Касаткина - Вера Звонарева -:- Запланирован
16:15 Анетт Контавейт - Светлана Кузнецова -:- Запланирован
17:40 Петра Мартич - Белинда Бенчич -:- Запланирован
Футбол (4 события из 4) показать все
Евро-2020 2020
Календарь Таблица
19:00 Швеция - Польша -:- Запланирован
19:00 Словакия - Испания -:- Запланирован
22:00 Португалия - Франция -:- Запланирован
22:00 Германия - Венгрия -:- Запланирован
Хоккей (1 событие из 1) показать все
НХЛ 20/21
Календарь Таблица
04:00 Вегас Голден Найтс - Монреаль Канадиенс -:- Запланирован
Баскетбол (1 событие из 1) показать все
НБА 20/21
Календарь Таблица
04:00 Финикс Санс - Лос-Анджелес Клипперс -:- Запланирован

Российский друг Усика и Ломаченко сразится за пояс WBA Gold

Это будет второй бой Беспутина после дисквалификации за употребление допинга

Бокс Профессиональный бокс
08:13
Российский друг Усика и Ломаченко сразится за пояс WBA Gold
Александр Беспутин / Фото: Top Rank

Бывший регулярный чемпион WBA в полусреднем весе Александр Беспутин (13-0, 9 КО) проведет следующий поединок 11-го сентября в Красноярске за пояс WBA Gold.

«Очень соскучился по боксу. Хочется уже быстрее выйти на ринг. Даже начинаю ощущать себя не в боксе, а около него. Дай бог, мой следующий бой состоится 11-го сентября в Красноярске за пояс WBA Gold. Ведутся поиски оппонента, но думаю, что соперник будет серьезным – из топ-15 рейтинга».

Напомним, в марте Беспутин вернулся на ринг и досрочно выиграл у вышедшего на коротком уведомлении украинского ветерана Виктора Плотникова.

Карен Агабекян
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Александр Беспутин

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости: Бокс

Украинский полутяж вымотал опытного соперника и жестоко нокаутировал – тот упал лицом в канвас
Украинский полутяж вымотал опытного соперника и жестоко нокаутировал – тот упал лицом в канвас
Профессиональный бокс
11:16
Ломаченко: «Лопесы понимают, что если пройдет реванш, то это будет другая игра»
Ломаченко: «Лопесы понимают, что если пройдет реванш, то это будет другая игра»
Профессиональный бокс
10:23
Вудли намерен нокаутировать Джейка Пола, а затем подраться с Логаном
Вудли намерен нокаутировать Джейка Пола, а затем подраться с Логаном
Профессиональный бокс
09:59
«Гвоздь», возвращайся! Гвоздик показал бой с тенью
«Гвоздь», возвращайся! Гвоздик показал бой с тенью
Профессиональный бокс
09:48
Ломаченко: «Я на 100% верил, что могу побить Лопеса одной рукой»
Ломаченко: «Я на 100% верил, что могу побить Лопеса одной рукой»
Профессиональный бокс
09:36
Парни не поддержали славу отца. Чавес-старший хочет, чтобы сыновья завершили карьеру
Парни не поддержали славу отца. Чавес-старший хочет, чтобы сыновья завершили карьеру
Профессиональный бокс
09:19
Джошуа: «Не забывайте – Усик был абсолютным чемпионом в тяжелом весе»
Джошуа: «Не забывайте – Усик был абсолютным чемпионом в тяжелом весе»
Профессиональный бокс
09:13
Климас: «Большинство попаданий Лопеса по Ломаченко приходилось вскользь»
Климас: «Большинство попаданий Лопеса по Ломаченко приходилось вскользь»
Профессиональный бокс
08:59
Ломаченко: «После травмы плеча стратегия в бою с Лопесом изменилась»
Ломаченко: «После травмы плеча стратегия в бою с Лопесом изменилась»
Профессиональный бокс
08:48
Все новости

Популярные новости

Украинский боксер брутально нокаутировал соперника – едва не выбил за канаты прямо на голову комментатору
Послесловие
Украинский боксер брутально нокаутировал соперника – едва не выбил за канаты прямо на голову комментатору
Бокс Профессиональный бокс
20 июня 11:59
7
Богиня! В сети появились сексуальные фото экс-невесты Кличко в бикини
Богиня! В сети появились сексуальные фото экс-невесты Кличко в бикини
Бокс Профессиональный бокс
15 июня 14:17
15
А ему идет. Усик предстал в новом стиле
А ему идет. Усик предстал в новом стиле
Бокс Профессиональный бокс
17 июня 22:19
Экс-тренер Владимира Кличко: «В США Ломаченко считают выскочкой, в бою с Салидо его специально поставили на место»
Экс-тренер Владимира Кличко: «В США Ломаченко считают выскочкой, в бою с Салидо его специально поставили на место»
Бокс Профессиональный бокс
19 июня 12:35
Украинский талант не пожалел соперника. Связал четыре мощные удара и отправил в жесточайший нокаут
Украинский талант не пожалел соперника. Связал четыре мощные удара и отправил в жесточайший нокаут
Бокс Профессиональный бокс
19 июня 10:01
1
Известны два очень важных пункта в контракте на бой Джошуа и Усика
Известны два очень важных пункта в контракте на бой Джошуа и Усика
Бокс Профессиональный бокс
16 июня 07:27
Все новости