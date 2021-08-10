Роуч: «Пакьяо все еще самый жесткий пахарь, которого я когда-либо тренировал»
Фредди Роуч, тренер 42-летнего экс-чемпиона мира в восьми весовых категориях Мэнни Пакьяо (62-7-2, 39 КО), утверждает, что его подопечный очень усердно готовится к поединку с обладателем титулов WBC и IBF в полусреднем дивизионе Эрролом Спенсом (27-0, 21 КО), с которым он сразится 21 августа.
Специалиста цитирует портал ringnews24.com:
«Мэнни не нужно включать свои культовые пластинки, потому что он все еще создает новые хиты. В тренировочном лагере он не режет только один угол. Он бегает по холмам Парка Гриффита прямо к знаку Hollywood. Ежедневно Мэнни делает тысячи приседаний. Он трижды в неделю проводит спарринги и каждый день с плохими намерениями бьет все мешки в зале.
Пакьяо все еще самый жесткий пахарь, которого я когда-либо тренировал. Он голодный студент. Он хочет этого больше, чем чего угодно. Мэнни так усердно тренируется не для того, чтобы попрощаться, а чтобы доказать, что он все еще здесь.
Когда Пакьяо повесит перчатки на гвоздь, на него может оказать влияние филиппинская политика. Возможно, это его последний бой, но этим летом он тренируется, чтобы добыть величайшую победу. Для Мэнни это кое о чем говорит. Вот так и создается величие».
Фредди Роуч сомневается, что Эррол Спенс полностью восстановился после жуткой аварии в октябре 2019 года.