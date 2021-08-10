Роуч: «Пакьяо все еще самый жесткий пахарь, которого я когда-либо тренировал»

Мэнни Пакьяо / фото - nytimes.com

Фредди Роуч, тренер 42-летнего экс-чемпиона мира в восьми весовых категориях Мэнни Пакьяо (62-7-2, 39 КО), утверждает, что его подопечный очень усердно готовится к поединку с обладателем титулов WBC и IBF в полусреднем дивизионе Эрролом Спенсом (27-0, 21 КО), с которым он сразится 21 августа.

Специалиста цитирует портал ringnews24.com:

Пакьяо все еще самый жесткий пахарь, которого я когда-либо тренировал. Он голодный студент. Он хочет этого больше, чем чего угодно. Мэнни так усердно тренируется не для того, чтобы попрощаться, а чтобы доказать, что он все еще здесь.

Когда Пакьяо повесит перчатки на гвоздь, на него может оказать влияние филиппинская политика. Возможно, это его последний бой, но этим летом он тренируется, чтобы добыть величайшую победу. Для Мэнни это кое о чем говорит. Вот так и создается величие».