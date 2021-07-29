Роуч: «Я хотел бы увидеть, как Пакьяо защищает титул, когда станет президентом Филиппин»
Фредди Роуч, тренер легендарного филиппинца Мэнни Пакьяо (62-7-2, 39 КО), в интервью Джорджу Эбро выразил уверенность, что его 42-летний подопечный одержит верх в грядущем поединке с непобежденным чемпионом мира в полусреднем весе Эрролом Спенсом (27-0, 21 КО).
«У него невероятная рабочая этика. Он тяжело тренируется каждый день. Он знает, в чем лучший, и много играет в баскетбол. Он гордится, что выбрал в соперники Эррола Спенса. Он всегда говорил мне, что хочет драться с лучшими. В этот раз он выбрал правильного парня.
Спенс жесткий оппонент. Это будет очень тактический бой, мы должны действовать умно, при этом нужно отметить, что у нас был великолепные спарринги. Мэнни в потрясающей форме. У нас все еще осталось около четырех недель до боя. Я же хочу, чтобы поединок состоялся прямо сейчас. Они два топовых бойца дивизиона.
Победа над Спенсом станет большим событием для Мэнни, которого обожают в родной стране. Он хочет быть президентом, и победа над Спенсом ему в этом помогла бы. Думаю, у Мэнни осталось два боя. Мне хотелось увидеть, как он защищает титул чемпиона мира, когда станет президентом Филиппин. Он знает, что я далек от политики, но он был бы хорошим президентом для своей страны, ему нравится помогать людям. Он столько всего сделал для тамошних жителей, он построил людям дома на собственные деньги».
Мэнни Пакьяо рассказал, как ему удается поддерживать прекрасную физическую форму в 42 года.
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