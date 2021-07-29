Роуч: «Я хотел бы увидеть, как Пакьяо защищает титул, когда станет президентом Филиппин»

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Фредди Роуч, тренер легендарного филиппинца Мэнни Пакьяо (62-7-2, 39 КО), в интервью Джорджу Эбро выразил уверенность, что его 42-летний подопечный одержит верх в грядущем поединке с непобежденным чемпионом мира в полусреднем весе Эрролом Спенсом (27-0, 21 КО).

Спенс жесткий оппонент. Это будет очень тактический бой, мы должны действовать умно, при этом нужно отметить, что у нас был великолепные спарринги. Мэнни в потрясающей форме. У нас все еще осталось около четырех недель до боя. Я же хочу, чтобы поединок состоялся прямо сейчас. Они два топовых бойца дивизиона.

Победа над Спенсом станет большим событием для Мэнни, которого обожают в родной стране. Он хочет быть президентом, и победа над Спенсом ему в этом помогла бы. Думаю, у Мэнни осталось два боя. Мне хотелось увидеть, как он защищает титул чемпиона мира, когда станет президентом Филиппин. Он знает, что я далек от политики, но он был бы хорошим президентом для своей страны, ему нравится помогать людям. Он столько всего сделал для тамошних жителей, он построил людям дома на собственные деньги».