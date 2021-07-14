Роуч: «Я вижу в действиях Спенса больше недостатков, по сравнению с Турманом»

Специалист считает последнего соперника Пакьяо более опасным бойцом, по сравнению с американцем



Фото: boxingscene.com

Известный тренер Фредди Роуч считает последнего соперника его подопечного Мэнни Пакьяо (62-7-2, 39 КО), Кита Турмана (29-1, 22 КО) более совершенным бойцов, по сравнению с чемпионом мира по версиям WBC и IBF в полусреднем весе Эрролом Спенсом (27-0-0, 21 KO), с которым филиппинец разделит ринг в следующем бою.

Специалиста цитирует издательство boxingscene.com:

«На самом деле я думаю, что последний соперник Мэнни лучше Спенса. Я изучал Эррола, смотрел, что он делает хорошо, а что нет. Так что я думаю, что это хороший бой для Пакьяо. Мне нравятся его шансы. Мэнни не хочет драться с проходными соперниками. Он выбирает реальных бойцов. Просто просматривая записи и изучая бойцов, я пришел к выводу, что Турман выбрасывает больше комбинаций и делает меньше ошибок. Я вижу в действиях Спенса больше недостатков, по сравнению с Турманом. Мы воспользуемся ошибками Эррола и победим в этом поединке».

Кит Турман поделился ожиданиями от предстоящего поединка между Эрролом Спенсом-младшим и Мэнни Пакьяо.