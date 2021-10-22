Усик: «Фьюри утверждает, что он король королей, но так думает только он»
Рой Джонс: «Фьюри и Уайлдер устроили чертовски хорошее шоу»
Легендарный американец поделился мнением о третьем поединке между «Цыганским королем» и «Бронзовым бомбардировщиком»
22 октября 21:35
Фото: boxingscene.com
Бывший чемпион мира американец Рой Джонс в интервью YouTube-каналу iFL TV поделился мнением о третьем поединке обладателя титула WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри (31-0-1, 22 KO) с Деонтеем Уайлдером (42-2-1, 41 KO), а также прокомментировал поведение американского панчера сразу после боя.
«Меня очень впечатлили оба бойца. Фьюри и Уайлдер устроили чертовски хорошее шоу, показали много мужества и отваги. Они развлекли фанатов, выдали бой, который был нужен боксу. Все должны поаплодировать им обоим, поскольку это то, что любят в боксерском мире, то, чего ему не хватало, чего он жаждал.
Отказ Уайлдера выразить уважение Фьюри сразу после боя? Это далеко не лучшее время, чтобы оценивать человека. Сейчас он исправил это, поэтому я уважаю Деонтея намного больше, чем раньше. Когда Уайлдер все сделал правильно, я начал уважать его сильнее, потому что он поступил так, как и должен поступить мужчина».
Тайсон Фьюри победил Деонтея Уайлдера в лучшем бою года.