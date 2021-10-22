Рой Джонс: «Фьюри и Уайлдер устроили чертовски хорошее шоу»

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Бывший чемпион мира американец Рой Джонс в интервью YouTube-каналу iFL TV поделился мнением о третьем поединке обладателя титула WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри (31-0-1, 22 KO) с Деонтеем Уайлдером (42-2-1, 41 KO), а также прокомментировал поведение американского панчера сразу после боя.

Отказ Уайлдера выразить уважение Фьюри сразу после боя? Это далеко не лучшее время, чтобы оценивать человека. Сейчас он исправил это, поэтому я уважаю Деонтея намного больше, чем раньше. Когда Уайлдер все сделал правильно, я начал уважать его сильнее, потому что он поступил так, как и должен поступить мужчина».