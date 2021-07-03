Рой Джонс: «Кроуфорд проявил себя куда больше, чем Спенс»

Рой Джонс / фото - Boxing Scene

Экс-чемпион мира в 4-х весовых категориях Рой Джонс высказался в адрес Эррола Спенса (27-0, 21 КО). Американец объяснил, почему ранее критиковал чемпиона мира по версиям IBF/WBC. Слова Джонса приводит Boxing Scene.

Я сейчас говорю как фанат бокса. Когда один боец зажигает здесь, а другой - там, мы хотим увидеть, кто из них лучший. Именно этого в наши дни не хватает боксу. И то, что сделал Джош Тейлор в бою против Хосе Рамиреса, было очень хорошо для бокса, ведь именно это мы и пытаемся выяснить - кто же здесь лучший? О каком хейте вы тут говорите? Я не испытываю ни к кому негативных эмоций. У меня и времени-то свободного на это нет. Я слишком сильно люблю этот спорт, чтобы кого-нибудь ненавидеть».