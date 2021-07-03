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Рой Джонс: «Кроуфорд проявил себя куда больше, чем Спенс»

Американец хочет увидеть объединительный поединок
Бокс Профессиональный бокс
19:35
Рой Джонс: «Кроуфорд проявил себя куда больше, чем Спенс»
Рой Джонс / фото - Boxing Scene

Экс-чемпион мира в 4-х весовых категориях Рой Джонс высказался в адрес Эррола Спенса (27-0, 21 КО). Американец объяснил, почему ранее критиковал чемпиона мира по версиям IBF/WBC. Слова Джонса приводит Boxing Scene.

«Меня продолжают обвинять в том, что мне не нравится Эррол Спенс", - сказал Джонс. - "Мне очень нравится Спенс. Я считаю, что Эррол большой талант и отличный боец. Дело лишь в том, что когда есть два топовых боксера, ты хочешь увидеть, кто из них лучший. И единственная проблема, которая у меня с ним есть, это то, что он в одном весе с Теренсом Кроуфордом, который, возможно, куда больше себя проявил, чем Эррол.

Я сейчас говорю как фанат бокса. Когда один боец зажигает здесь, а другой - там, мы хотим увидеть, кто из них лучший. Именно этого в наши дни не хватает боксу. И то, что сделал Джош Тейлор в бою против Хосе Рамиреса, было очень хорошо для бокса, ведь именно это мы и пытаемся выяснить - кто же здесь лучший? О каком хейте вы тут говорите? Я не испытываю ни к кому негативных эмоций. У меня и времени-то свободного на это нет. Я слишком сильно люблю этот спорт, чтобы кого-нибудь ненавидеть».  

Андре Уорд ранее назвал потенциального победителя боя Спенса против Мэнни Пакьяо (62-7-2, 39 KO).

Антон Кривенко
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Теги

Эррол Спенс Рой Джонс-младший Теренс Кроуфорд Мэнни Пакьяо

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