Рой Джонс: «Усик не входит в топ-10 лучших панчеров, как и Фьюри»
Рой Джонс назвал главную причину поражения Джошуа в бою с Усиком
По мнению экс-чемпиона, в поражении AJ виноваты его тренера
2 октября 18:36
Рой Джонс / фото - Getty Images
Бывший чемпион четырех весовых категорий Рой Джонс поделился своими впечатлениями от боя Александра Усика (19-0, 13 КО) и Энтони Джошуа (24-2, 21 КО). В интервью YouTube каналу iFL TV Джонс также назвал главную причину поражения британца.
«Что бы ни говорили его тренеры, но план на бой был выбран неверно – уже с первого раунда. Не важно, что говорилось впоследствии. Но весь поединок для него был испорчен еще в первом раунде. И все из-за того, что Энтони не сказали, как вести себя в стартовом отрезке. После него Джошуа был потрясен. Все пошло не так, как ожидалось. Во втором раунде он получил травму, так что в третьем ему просто пришлось восстанавливаться.
На самом деле я в течение долгого времени слежу за Усиком. Вот почему я знал, что Александр выиграет бой. Он достаточно умен, чтобы кого-то перехитрить».
Напомним, отец Фьюри в восторге от выступления Усика против Джошуа.