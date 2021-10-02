Отец Фьюри в восторге от выступления Усика против Джошуа

Джон считает украинца самым техничным боксером

Фото: Facebook Александра Усика

Джон Фьюри, папа чемпиона мира WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри (30-0-1, 21 КО), очень восторженно высказался о перформансе украинца Александра Усика (19-0, 13 КО) в бою против Энтони Джошуа (24-2, 22 КО). Слова Джона Фьюри приводит IFL TV:

«Позвольте кое-что сказать об Александре Усике: он великий боец. Он, вероятно, самый техничный боксер из всех. У тебя должны быть мозги, чтобы победить его. И если у вас их нет, то считай у тебя нет никаких шансов победить его. Так что мои поздравления Усику. Он проделал отличную работу – блестящий левша, и он сделал все как по книжке. Его ноги были на месте, отлично резал углы, двигал головой. Прекрасно перемещался из стороны в сторону, держал его на расстоянии, уклонялся – блестящее выступление. Мои поздравления Усику».

Ранее Джон Фьюри дал оценку выступлению Джошуа.

Усик – Джошуа проведут реванш, примерные даты которого уже известны. Украинец хотел бы, чтобы второй бой прошел на киевском НСК «Олимпийский», но по объективным причинам это весьма маловероятно.

После первого боя Джошуа, заявил, что украинец пропускает много ударов. Усик же признался, что британец не сумел его ничем удивить в ринге.

Как бы там ни было, но бывшему чемпиону придется что-то менять в своем геймплане, ведь перебоксировать украинца он вряд ли сможет.