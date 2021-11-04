Рой Джонс: «Почему бы не провести выставочный бой с Поветкиным?»

Легендарный боксер готов к новым вызовам

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Чуть менее года назад бывший чемпион мира в четырех весовых категориях Рой Джонс провел выставочный бой против Майка Тайсона.

В одном из последних интервью у него спросили, готов ли он теперь подраться с бывшим российским супертяжем Александром Поветкиным, и Рой ответил утвердительно:

«Конечно, почему бы не провести выставочный бой. Это хорошая возможность».

В этом интервью Джонс также поделился мнением об Александре Усике.