Рой Джонс поставил Усика в один ряд с Мухаммедом Али: «Он – это старая школа бокса»
Рой Джонс: «Почему бы не провести выставочный бой с Поветкиным?»
Легендарный боксер готов к новым вызовам
16:58
Фото: Getty Images
Чуть менее года назад бывший чемпион мира в четырех весовых категориях Рой Джонс провел выставочный бой против Майка Тайсона.
В одном из последних интервью у него спросили, готов ли он теперь подраться с бывшим российским супертяжем Александром Поветкиным, и Рой ответил утвердительно:
«Конечно, почему бы не провести выставочный бой. Это хорошая возможность».
В этом интервью Джонс также поделился мнением об Александре Усике.