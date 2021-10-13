Хэй: «Теперь я бы считал Фьюри одним из величайших супертяжеловесов всех времен»
Рой Джонс указал на ошибку Уайлдера в третьем бою с Фьюри
Легендарный американец считает, что его соотечественник совершил такую же ошибку, как Джошуа в бою с Усиком
13 октября 22:20
Фото: boxingscene.com
Легендарный бывший чемпион мира Рой Джонс-младший поделился своими соображениями о третьем поединке между обладателем титула WBC в супертяжелом весе британцем Тайсоном Фьюри (31-0-1, 22 KO) и американцем Деонтеем Уайлдером (42-2-1, 41 KO).
Прославленный американский боксер считает, что «Бронзовому бомбардировщику» нельзя было отдавать инициативу «Цыганском королю».
«По моему мнению, Фьюри умнее как боксер. Он просто лучше. Я считаю, он выиграл все три боя. Я был уверен, что если Уайлдер не станет контролировать бой с самого первого раунда, то он проиграет. Это и произошло. Грубо говоря, он допустил ту же ошибку, что и Энтони Джошуа против Александра Усика. Он не контролировал бой. Так что эти два поединка были очень похожи».
Тайсон Фьюри победил Деонтея Уайлдера в лучшем бою года.