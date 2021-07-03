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Рой Джонс уверен в шансах Юбенка-младшего против Головкина и Канело

Тренер Криса не сомневается в своем подопечном
Бокс Профессиональный бокс
08:00
Рой Джонс уверен в шансах Юбенка-младшего против Головкина и Канело
Фото: boxingscene.com

Возможно, Крис Юбенк-младший (30-2, 22 КО) не имеет необходимого набора навыков, чтобы тягаться с такими боксерами, как Геннадий Головкин (41-1-1, 36 КО) или Сауль Альварес (55-1-2, 37 КО), но если верить его тренеру Рою Джонсу, британец обладает кое-чем другим, что делает его настоящей угрозой для всех топов среднего и второго среднего дивизионов.

Специалиста цитирует портал boxingscene.com:

«Я знаю, что он может драться с кем-угодно. Если быть откровенным, мы действительно хотим заполучить возможность подраться с Канело. Я знаю, что он слегка маловат, но я не волнуюсь об этом, ведь он невероятно взрывной. Я уступал в габаритах [супертяжеловесу] Джону Руису, но при этом знал, что компенсирую это своей скоростью.

Я уверен, что Крис Юбенк может драться с тем, с кем он захочет, учитывая насколько он взрывной, но мы продолжаем обучать его новым навыкам. Прямо сейчас мы хотим боксировать с GGG, однако мы не отказались бы и от Канело, ведь это потрясающий поединок для нас. В свое время скорость дала мне преимущество над другими. Он же чрезвычайно взрывной, плюс его тренирует парень, который не понаслышке знает о том, что это такое.

Он очень сильно похож на его отца [экс-чемпиона мира в двух весовых Криса Юбенка], и это просто невероятно. Этот паренек - один из самых взрывных бойцов на планете. Единственная проблема, которая у меня с ним есть, и с которой в прошлом сталкивались другие, - это то, что он чересчур взрывной. Если он сможет укротить хотя бы некоторую часть из этого и приучиться больше боксировать, что он показал в прошлом бою, тогда за ним будет интересно наблюдать, ведь когда он взрывается, его оппонентам несдобровать. Им сразу же приходится уходить в защиту, чтобы пережить этот шторм».

Чемпион IBF в среднем весе Геннадий Головкин хочет провести два поединка в 2021 году.

Рене Тер Велде
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Теги

Крис Юбэнк-младший Рой Джонс-младший Геннадий Головкин Сауль Альварес

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