Андре Розье раскрыл некоторые подробности контракта на бой Ломаченко - Комми
Розье – о поединке Комми – Ломаченко: «Это воистину бой на века»
Тренер экс-чемпиона дал свой прогноз на этот поединок
11:43
Андре Розье / фото - The Ring
Андре Розье, тренер бывшего чемпиона мира в легком весе Ричарда Комми (30-3, 27 КО), поделился мнением о поединке своего подопечного против звездного украинца Василия Ломаченко (15-2, 11 КО). Цитирует специалиста портал BoxinGhana.
«Ричард и Василий оба возвращаются в ринг после очень ярких побед нокаутом. На кону в их поединке не будет титулов, однако это воистину бой на века. У нас есть техник в лице Ломаченко и стратег Комми, который к тому же будет агрессором в этом противостоянии.
Ричард принесет в ринг огонь и жар. Все отлично сложилось для этого невероятного поединка, и мы будем к нему готовы. Ричард будет чрезвычайно крупным легковесом. В бою он навяжет свою волю и сделает то, что у него получается лучше всего».
Напомним, Комми рассказал, как собирается побеждать украинца.
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