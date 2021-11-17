Розье – о поединке Комми – Ломаченко: «Это воистину бой на века»

Андре Розье / фото - The Ring

Андре Розье, тренер бывшего чемпиона мира в легком весе Ричарда Комми (30-3, 27 КО), поделился мнением о поединке своего подопечного против звездного украинца Василия Ломаченко (15-2, 11 КО). Цитирует специалиста портал BoxinGhana.

Ричард принесет в ринг огонь и жар. Все отлично сложилось для этого невероятного поединка, и мы будем к нему готовы. Ричард будет чрезвычайно крупным легковесом. В бою он навяжет свою волю и сделает то, что у него получается лучше всего».