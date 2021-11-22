У Джошуа все настолько плохо с защитой? Тренеру жестко досталось от Руиса на тренировке – в отличии от AJ он устоял
Руис назвал лучшего супертяжеловеса современности
Это не Александр Усик
22 ноября 18:37
Фото: boxingscene.com
Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Энди Руис (34-2, 22 КО) считает, что обладатель титула WBC Тайсон Фьюри (31-0-1, 22 КО) является лучшим супертяжеловесом современности. Слова мексиканца приводит BoxingScene:
«Хотел бы выйти в ринг против Деонтея Уайлдера. У нас один промоутер, поэтому есть шанс договориться. Верю, что могу побить его.
Уайлдер и Фьюри выдали невероятный бой. Деонтей проиграл, но показал сердце льва, не сдавался и шел в драку.
Фьюри заслужил свою победу. Думаю, Тайсон сейчас – лучший супертяж в мире».
Напомним, ранее Руис назвал боксеров, с которыми хотел бы провести поединки.