Руис: «Я не думаю, что Уайт сможет побить Фьюри»
Руис перечислил боксеров, с которыми готов разделить ринг
Мексиканец поддерживает свою форму
14:50
Энди Руис / фото - boxingscene.com
Мексиканский супертяжеловес Энди Руис (34-2, 22 КО) назвал boxingscene.com имена боксеров, с которыми он готов разделить ринг.
«Очень много имен. Очень много боксеров. Уайлдер. Он вернется, но ему нужно дать время на отдых. Затем Диллиан Уайт. Также бой с Тайсоном Фьюри за титул WBC. Я стараюсь поддерживать форму, чтобы быть готовым выйти на ринг».
Энди Руис назвал примерные сроки своего возвращения на ринг.
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