Хочет натравить украинцев друг на друга? Редкач предложил провести бой Беринчик – Ломаченко
Руки целые? Беринчику потребовался рентген после боя с Чаниевым
Украинец на следующий день после боя поехал в клинику
19:39
Денис Беринчик / Фото: Инстаграм
Интернациональный чемпион WBO в легком весе Денис Беринчик (16-0, 9 КО) сообщил в Instagram, что после боя с Исой Чаниевым посетил рентген, где проверил кости рук, нос и челюсть.
Напомним, ранее Беринчик провел тяжелый бой с Исой Чаниевым. При этом, в его победе по итогам боя можно было не сомневаться.