«С Бриедисом было бы намного интереснее». Бивол объяснил хитрость Канело при выборе Макабу

Мексиканец остановил выбор на заведомо удобном сопернике





Дмитрий Бивол / Фото: Спорт-Экспресс

Чемпион мира по версии WBA в полутяжелом весе Дмитрий Бивол (18-0, 11 КО) в эфире Матч ТВ высказался о потенциальном поединке абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе Сауля Альвареса (57-1-2, 39 КО) и чемпиона WBC в крузервейте Илунги Макабу (28-2, 25 КО).



По словам Бивола, неспроста выбор Канело пал на Макабу, а не какого-то другого чемпиона в крузервейте.

«Не особо удивился такому выбору Альвареса. Он мог бы выбрать Бриедиса, и это было бы намного интереснее. У Альвареса большие шансы на победу в поединке с Макабу, не просто так он его выбрал. У Канело хорошая цель – стать чемпионом в пяти весовых категориях. Я рад за него. У человека есть большие цели».

Напомним, официальный претендент на титул Макабу хочет сорвать его бой с Канело.



