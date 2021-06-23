С той же целью. Накатани хочет реванш с Лопесом после боя против Ломаченко

Масаеши Накатани и Теофимо Лопес / фото - All Boxing

Боксер легкого веса Масаеши Накатани (19-1, 10 КО) поделился планами после боя против Василия Ломаченко (14-2, 10 КО). Японец, как и украинец, намерен заполучить реванш с чемпионом мира Теофимо Лопесом (16-0, 13 КО). Слова Накатани приводит Teiken.

Если выиграю у Ломаченко, не думаю, что смогу провести реванш с Лопесом сразу, но я этого хочу. Мой план на бой с Ломаченко – победить. Лучший ли это бой в моей карьере – да. В идеале хотел бы работать в своем темпе в первой половине боя и добиться нокаута в середине второй половины.

После победы над Ломаченко хочу реванш с Лопесом. Против Ломаченко хочу доказать свою силу».