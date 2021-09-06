Гвоздик: «Участие в кулачных боях – первый сигнал к тому, что в сторону боев за титул Беринчик уже не смотрит»
«С утра до вечера только бургеры». Гвоздик набирает вес в США
Украинец не планирует возвращаться в ринг
11:46
Александр Гвоздик / фото - ProSport
Бывший чемпион мира в полутяжелом везде Александр Гвоздик после продолжительного пребывания в Украине вернулся в США. В Instagram появилось видео, на котором украинец признается в любви к американской еде.
«Вот два месяца ел одно сало с чесноком и помидорами. Приехал сюда – чуть-чуть американщины. Теперь с утра до вечера только бургеры».
Недавно Александр дал большее интервью каналу XSPORT, вкотором рассказал о возможном камбэке и поделился мыслями об украинских боксерах