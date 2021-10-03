Санчес: «Головкина могут остановить, потому что он слишком много пропускает»

Бывший тренер GGG считает, что сейчас казахстанский ветеран рискует потерпеть поражение

Геннадий Головкин / фото - boxingscene.com

Абель Санчес, экс-тренер чемпиона мира по версии IBF в среднем весе Геннадия Головкина (41-1-1, 36 КО), считает, что сейчас казахстанский ветеран рискует потерпеть поражение, учитывая, что в последнее время он начал пропускать намного больше, чем раньше.

Санчеса цитирует ресурс boxingnews24.com.

«Я думаю, что на данном этапе карьеры Головкина, учитывая его возраст, существует много угроз. Я говорю не об угрозе избиения, а о последствиях пропущенных ударов, о том, что делал Сергей Деревянченко. После таких боев, как с Деревянченко, когда его лицо выглядело не лучшим образом, я думаю, что для Геннадия есть несколько угроз в среднем весе. Не то чтобы соперники его нокаутировали, ведь это невозможно сделать, поскольку Геннадий обладает гранитным подбородком. Однако его могут остановить, потому что он слишком много пропускает. Я говорю о парнях вроде Джермалла Чарло или Дэвида Бенавидеса, если Головкин поднимется во второй средний вес».

Абель Санчес оценил возможность проведения трилогии Геннадия Головкина c Саулем Альваресом (56-1-2, 38 КО).