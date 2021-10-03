Санчес: «Между Головкиным и Бетербиевым получился бы хороший бой»

Тренер уверен, что у GGG получился бы отличный поединок с россиянином

Геннадий Головкин / фото - boxingscene.com

Известный специалист Абель Санчес, который в свое время тренировал чемпиона мира по версии IBF в среднем весе Геннадия Головкина (41-1-1, 36 КО), уверен, что у казахстанского ветерана получился бы отличный поединок с обладателем титулов WBC и IBF в полутяжелом дивизионе Артуром Бетербиевым (16-0-0, 16 KO).

Санчеса цитирует ресурс boxingnews24.com.

«Деметриус Андраде не стал бы большой угрозой для Головкина. Нет, Андраде никогда бы не подобрался к нему достаточно близко, чтобы зарубиться. Я говорю «близко», имея в виду желание устроить драку и победить в бою. Андраде не больше Головкина. Геннадий крупнее некоторых тяжеловесов, я вам отвечаю. Я думаю, что Артур Бетербиев силен. Между Геннадием и Артуром получился бы хороший бой. Прямо сейчас это был бы отличный поединок, если говорить о силе, габаритах и физике».

Абель Санчес считает, что сейчас Геннадий Головкин рискует потерпеть поражение.