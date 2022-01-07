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02:00 Коламбус Блу Джекетс - Нью-Джерси Дэвилз -:- Запланирован
02:00 Филадельфия Флайерс - Сан-Хосе Шаркс -:- Запланирован
02:00 Тампа-Бэй Лайтнинг - Бостон Брюинс -:- Запланирован
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Санта Крус: «Дэвис должен дать реванш Исааку Крусу»

Лео считает, что Исаак выиграл бой
Бокс Профессиональный бокс
07 января 15:21
Санта Крус: «Дэвис должен дать реванш Исааку Крусу»
Лео Санта Крус / Фото: usatoday.com

Экс-чемпион мира в четырех весовых категориях Лео Санта Крус (37-2-1, 19 КО) уверен, что регулярный чемпион WBA в легком весе Джервонта Дэвис (26-0, 24 КО) обязан дать реванш мексиканцу Исааку Крусу (22-2-1, 15 КО).

«Их бой оказался очень близким. Он мог сложиться в любую сторону, поскольку там была ничья. Поединок получился крайне близким. Я не зол из-за решения судей, но бой был близким. Я считаю, что Крус заслуживает реванш и верю, что «Танк» даст его, поскольку знает, что это было спорно.

Люди говорили, что Исаак выиграл. На месте «Танка» я бы дал реванш, поскольку захотел бы показать, что я настоящий победитель. В следующий раз я бы на его месте попытался выступить идеально, более четко дать понять, что выиграл бой. Конечно же, я бы дал Крусу реванш, будь я Дэвисом».

Напомним, ранее Оскар де ла Хойя заявил, что хочет свести Райана Гарсию с Крусом.

Карен Агабекян
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Исаак Крус Джервонта Дэвис Лео Санта Крус

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