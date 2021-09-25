Украинец Лапин выиграл бой в андеркарде Усик – Джошуа
«Саня, твори историю!» Гвоздик поддержал Усика перед боем с Джошуа
Ранее экс-чемпион мира сделал прогноз на предстоящий поединок
20:07
Фото: Instagram Гвоздика
Бывший чемпион мира в полутяжелом весе Александр Гвоздик в Instagram поддержал соотечественника Александра Усика (18-0, 13 КО), который встретится с Энтони Джошуа (24-1, 22 КО):
«Саня, твори историю! Это твой день!»
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