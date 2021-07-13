Сборная Украины с 19 медалями заняла второе место на чемпионате Европы

Украинские спортсмены получили почти 40 тысяч долларов призовых

Фото: fbu.org.ua

Завершился юниорский чемпионат Европы по боксу в Тбилиси, Грузия.



Сборная Украины на континентальном первенстве завоевала 19 медалей из 26 возможных и заняла второе место в командном зачете.

Чемпионами Европы стали Чубревичев Ренат (46 кг), Гичва Олег (66 кг), Степанов Алексей (75 кг) и Черненко Полина (+80 кг).

Вице-чемпионы Европы: Турбинина София (46 кг), Думиник Гектор (50 кг), Кострицкая Аурика (50 кг), Челдик Богдан (60 кг), Мещерякова Валерия (66 кг), Щербина Виктория (80 кг) и Зеленский Александр (+80 кг),

Бронзовые медали завоевали Кирилюс Егор (52 кг), Линик Светлана (54 кг), Мищенко Полина (57 кг), Фонотова Мария (63 кг), Наумов Максим (70 кг), Пилипчук Ольга (70 кг) Саранюк Анастасия (75 кг) и Паливода Владислав (80 кг).

Обладатели золотых медалей получат по четыре тысячи долларов от AIBA, серебряные призеры и бронзовые призеры – по две тысячи и одной тысяче долларов соответственно.

Напомним, что Евгений Барабанов не выступит на Олимпийских Играх-2020.