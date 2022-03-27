Семья Усика вышла на митинг в поддержку Украины в Праге
Украинский боксер в Европе готовится к бою-реваншу с Энтони Джошуа
20:09
Александр Усик с семьей
Чемпион мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO в супертяжелом дивизионе Александр Усик (19-0, 13 КО) вместе с семьей покинул Украину,чтобы начать полноценную подготовку к бою-реваншу против британца Энтони Джошуа. Вероятнее всего, боксер находится в Праге, ведь именно оттуда он записал свое недавнее обращение. Также снимки со столицы Чехии опубликовала и супруга Усика, которая посетила мирный митинг в поддержку Украины:
Ранее XSPORT.ua опубликовал признание в любви к Украине легкоатлетки Марины Бех-Романчук.
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