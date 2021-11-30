Сенченко спрогнозировал результат боя Сиренко – Валлиш
Сенченко: «Беринчик не победил ни одного бойца топ-уровня, даже приближенного к топ-уровню»
Экс-чемпион мира – о перспективах непобежденного легковеса
20:23
Вячеслав Сенченко / Фото - FacebookБывший чемпион мира по версии WBA в полусреднем дивизионе Вячеслав Сенченко (37-2, 25 КО) поделился мыслями о перспективах Дениса Беринчика (15-0, 8 КО) в легком дивизионе.
Третьим номером рейтинга WBO является Денис Беринчик, но ему ничего не светит?
«Да, но не в плане бокса, а в плане того, что ему еще нужно выйти на новый уровень. Он боксирует в Украине, не засветившись нигде в мире, ни на одном большом шоу, не победив ни одного бойца топ-уровня, даже приближенного к топ-уровню».
«Например, в феврале будет бой Заура Абдуллаева против Хорхе Линареса. Вот это я понимаю оппозиция. Человеку привезут Линареса».
«Пройдет Линареса – сможет уже получить бой-элиминатор. Это уже будет заявление о себе. Да, пусть Линарес уже староват, но он еще выдает классные бои. Тому же, Хэйни он не подарил бой».
«А Денису Беринчику привезут Чаниева. Если сравнивать уровни Чаниева и Линареса, мы сами понимаем, что это небо и земля. Хотя Чаниев в свое время тоже был неплохим бойцом. Сейчас это крепкий середняк, но уже не тот, что был раньше».
Поединок между Беринчиком и россиянином Исой Чаниевым (15-3, 7 КО) состоится 18 декабря и возглавит вечер бокса в Броварах.