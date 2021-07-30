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Сенсация украинского бокса оступилась за шаг от полуфинала олимпийского турнира
Украинка проиграла бронзовому призеру чемпионата Европы
07:38
Бусеназ Сурменелли и Анна Лысенко / фото - Getty Images
На олимпийском турнире по боксу среди женщин в весовой категории до 69 килограмм более не осталось представительниц Украины.
В четвертьфинале украинка Анна Лысенко единогласным решением судей уступила чемпионке мира и бронзовому призеру чемпионата Европы Бусенах Сурменели из Турции.
В своем первом бою на турнире Анна одержала победу над чемпионкой Африки. Она стала второй украинкой, которая смогла преодолеть стартовый раунд олимпийского турнира по боксу. Татьяна Коб на Играх в Рио также остановилась на этапе четвертьфинала.
Напомним, Цотне Рогава проиграл свой первый поединок в Токио, Япония.
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