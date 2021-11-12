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02:30 Кливленд Кавальерс - Детройт Пистонс -:- Запланирован
03:00 Хьюстон Рокетс - Портленд Трэйл Блэйзерс -:- Запланирован
03:00 Мемфис Гриззлис - Финикс Санс -:- Запланирован
03:00 Нью-Орлеан Пеликанс - Бруклин Нетс -:- Запланирован
03:00 Оклахома-Сити Тандер - Сакраменто Кингз -:- Запланирован
03:30 Сан-Антонио Сперс - Даллас Маверикс -:- Запланирован
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Сепеда обязательный претендент на один из титулов Тейлора

Президент WBC подтвердил договоренность с другими организациями
Бокс Профессиональный бокс
08:58
Сепеда обязательный претендент на один из титулов Тейлора
Джош Тейлор / Фото - boxingscene
Президент WBC (Всемирный боксерский совет) Маурисио Сулейман подтвердил, что американский боксер первого полусреднего дивизиона Хосе Сепеда (35-2, 27 КО) является обязательным претендентом на титул, которым владеет абсолютный чемпион мира в этом весе, британец Джош Тейлор (18-0, 13 КО).

Цитирует Сулеймана boxingscene.com.

«Сепеда – обязательный претендент в дивизионе. Мы договорились с организациями».


26 февраля Тейлор вернется на ринг в поединке с Джеком Кэттероллом, который является обязательным претендентом на пояс WBO.

Напомним, в последнем поединке Сепеда техническим нокаутом в 1-м раунде одержал победу над Хосуэ Варгасом.
Владимир Кириченко
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Джош Тейлор Хосе Сепеда Маурисио Сулейман WBC

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