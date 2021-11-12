Гарсия: «У Лопеса хорошие шансы в бою с Тейлором»
Сепеда обязательный претендент на один из титулов Тейлора
Президент WBC подтвердил договоренность с другими организациями
08:58
Джош Тейлор / Фото - boxingsceneПрезидент WBC (Всемирный боксерский совет) Маурисио Сулейман подтвердил, что американский боксер первого полусреднего дивизиона Хосе Сепеда (35-2, 27 КО) является обязательным претендентом на титул, которым владеет абсолютный чемпион мира в этом весе, британец Джош Тейлор (18-0, 13 КО).
Цитирует Сулеймана boxingscene.com.
«Сепеда – обязательный претендент в дивизионе. Мы договорились с организациями».
26 февраля Тейлор вернется на ринг в поединке с Джеком Кэттероллом, который является обязательным претендентом на пояс WBO.
Напомним, в последнем поединке Сепеда техническим нокаутом в 1-м раунде одержал победу над Хосуэ Варгасом.