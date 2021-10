Сепеда наказал Варгаса за дерзкое поведение перед боем, отправив его в глухой нокаут

Фото: Sky Sports

В Madison Square Garden Theater, Нью-Йорк, США, прошел вечер бокса, в главном событии которого встретились боксеры первого полусреднего веса Хосе Сепеда (35-2, 27 KO) и Хосе Варгас (19-2, 9 KO).

Вопреки ожиданиям и накалу перед поединком, бой завершился уже в первом раунде. Сепеда, разозленный поведением Варгаса на взвешивании, быстро «насадил» пуэрториканского проспекта на левый боковой, отправив его в тяжеленный нокдаун. К свой чести, Варгас сумел подняться, но был сразу же забит Сепедой в углу ринга.

Как итог – впечатляющая победа Сепеды, который защитил «серебряный» пояс WBC в первом полусреднем весе.

@ChonZepeda played spoiler here in NYC



What a way to climb back up into the Junior Welterweight ranks.@boostmobile | #ZepedaVargas pic.twitter.com/sMdZkUxHIF